Med obroki občutki različnih tekstur v ustih močno vplivajo na doživetje hrane. To senzorično značilnost imenujemo občutek dotika v ustih in vključuje odkrivanje širokega nabora fizičnih dražljajev v ustih. Sestavljena je iz celotne fizične in kemijske interakcije hrane z usti, od prvega grižljaja in občutka na nebu ust, preko žvečenja do zaključnega dejanja požiranja. Povedano drugače, pri prehranjevanju je mačkam fizični občutek prav tako pomemben kot okus, če ne še bolj. Zato hrana SENSORY Feel podjetja Royal Canin izboljša občutek dotika v ustih in dodatno spodbudi čute vaše mačke ter iz obrokov naredi bolj presenetljivo in bogato doživetje. Formule so zasnovane z edinstvenimi teksturami omake in želeja, ki so bolj kremaste in gladke ter dlje obstanejo v ustih vaše mačke. Edinstvena tekstura vključuje tudi bolj žilave, mesu podobne koščke, ki so mačkam všeč in v obrok prinašajo raznolikost ter občutek teksture.