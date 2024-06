Te čuvaje odlikuje veliko in čvrsto telo z razvitimi mišicami in sposobnostjo za šport, zato so zelo primerni za dolge sprehode in telesno vadbo. Akita inu ima plemenit in dostojanstven izraz, zaradi katerega je postala priljubljena po vsem svetu.

Razen bele različice so vse barve dlake »urajiro«, kar pomeni, da je dlaka na straneh gobca, po licih, pod čeljustjo, na vratu, prsih, trebuhu, pod repom in na notranji strani nog belkasta.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)