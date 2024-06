Ameriški koker španjel

Ti ljubeči psi so zelo priljubljeni, ker so majhni pa jih lahko skoraj povsod vzamete s seboj. Čeprav so najmanjši med aktivnimi psi, so ameriški koker španjeli s popolno izklesano glavo na vrhu močnega in čokatega telesa popolnoma sorazmerni.

Ameriški koker španjeli so prijazni in prijateljski, pa vendar tihi psi, ki ustvarijo močno vez s svojo družino.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)