Appenzelski planšarski pes

Običajno so appenzelske planšarske pse uporabljali za preganjanje in varovanje živine in drugih živali, kot tudi za varovanje domačije, zato so vsestransko delovni in izjemni družinski psi. Pripadajo tribarvni, srednje veliki pasmi psov skladno grajenega telesa kvadratne oblike.

Ti psi so mišičasti, zelo gibljivi in okretni. Imajo značilen nagajiv izraz ter so na splošno živahni, zelo dobre volje in samozavestni. So neustrašni, vendar nezaupljivi do neznancev. Znani so po svoji neomajnosti, vendar so tudi čudoviti spremljevalci in zelo dovzetni.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)