Ti psi so dobro grajeni, nekoliko kvadratne oblike, imajo robusten videz in lahko zdržijo dolga obdobja napornega dela v skoraj vseh pogojih.

Kratkorepci so zvesti, pogumni in predani psi z naravnimi sposobnostmi za delo in nadzor goveda. Vedno so pozorni, oprezni, poslušni in nekoliko sumničavi do neznancev.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)