Avstralski terier

Čeprav so avstralski terierji v osnovi delovni psi, so zadosti zvesti in umirjeni, da so tudi odlični spremljevalci. Ti čvrsti, nizki psi so daljši kot višji.

Živahni, aktivni in lepo grajeni imajo kar precej terierskega značaja. Če jim ostre dlake ne porežete, okrog vratu oblikuje naborek, ki sega vse do prsnice. Dolga in močna glava jim daje robusten videz.

