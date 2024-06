Basenjiji so nežno grajeni psi z močnimi kostmi in dolgimi nogami, ki so vedno uravnoteženi, živahni ter inteligentni.

Čeprav so dokaj samostojni in zadržani do neznancev, pa so basenjiji znani po svoji ljubeznivosti do svoje družine. Ti izjemno čisti psi so aktivni in elegantni pri gibanju, kjer pokažejo svoje dolge in lahkotne korake.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)