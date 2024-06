Baseti so mirni psi, ki kažejo posebno naklonjenost do svojih bližnjih in nikoli ne izražajo agresije. Slovijo kot trmasti, toda s svojo navihano naravo so si pridobili ljubitelje po vsem svetu.

Baseti so najtežji in najmočnejši v kategoriji goničev, kljub svoji nizki rasti so razvrščeni kot veliki psi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)