Bedlingtonski terier

Bedlingtonski terierji lahko galopirajo z veliko hitrostjo kljub temu, da so videti mirni in pozorni. Gre za prefinjene in mišičaste pse, ki nikakor niso videti šibki ali grobi.

Ker niso zahtevni, so enostavni za vzrejanje in učenje, pri družinah pa so priljubljeni zaradi svoje mirne in predane narave.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)