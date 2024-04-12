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Belgijski ovčar

Hitri kot strela? Seveda, ko so v gibanju, lahko nenadoma spremenijo smer s polno hitrostjo. Zaradi svoje živahnosti ter želje po straženju in varovanju so očitno naklonjeni gibanju v krogih.
Črno-bela fotografija odraslega belgijskega ovčarja

O belgijskem ovčarju

Ime belgijski ovčar se uporablja za opis štirih različnih sort – dolgodlaka Groenendael in Tervueren, kratkodlaki Malinois in grobodlaki Laekenois.

Vsi štirje so dobro uravnotežene, srednje velike živali, z vitkimi in močnimi mišicami, ki združujejo eleganco in moč. So trdožive živali, ki so vajene živeti na prostem in so grajene tako, da lahko zdržijo muhasto belgijsko vreme.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)

Posebnosti pasme

Država: Belgija
Kategorija velikosti: Srednje velik
Povprečna pričakovana življenjska doba: 10-12 (leta)
Pozoren / Živahen / Zaščitniški / Odločen / Navdušen / Samozavesten / Ljubeč / Miren

Ključna dejstva

Je odličen pes čuvaj.
Zahteva zmerno nego
Potrebuje zunanji prostor

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