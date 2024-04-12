Ime belgijski ovčar se uporablja za opis štirih različnih sort – dolgodlaka Groenendael in Tervueren, kratkodlaki Malinois in grobodlaki Laekenois.

Vsi štirje so dobro uravnotežene, srednje velike živali, z vitkimi in močnimi mišicami, ki združujejo eleganco in moč. So trdožive živali, ki so vajene živeti na prostem in so grajene tako, da lahko zdržijo muhasto belgijsko vreme.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)