Bernski planšarski psi so vsestranske delovne živali in hišni ljubljenčki, ki jih imajo družine zelo rade. Prvotno so se ti psi uporabljali kot psi čuvaji in psi govedarji na bernskih kmetijah v Švici. Mesto v srcih družin po vsem svetu so pridobili z nenavadno tribarvno dlako in izjemno prilagodljivostjo.

V vsakodnevnih situacijah so uravnoteženi, pozorni, pazljivi in neustrašni. Do znancev so dobronamerni in so jim zvesti, medtem ko so v prisotnosti tujcev samozavestni in mirni.

