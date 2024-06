Črno čreslasti rakunar

Črno čreslasti rakunarji so umirjeni, družabni in mirni psi, ki morajo biti sposobni tesno sodelovati z drugimi psi. Nekateri so lahko malo zadržani, vendar nikoli niso plašni ali napadalni. Agresivnost do ljudi ali drugih psov je zelo nezaželena. Pozornost in prijaznost se dobro izražata na obrazu.

Črno čreslasti rakunarji so predvsem delovni psi, ki so usposobljeni za talno sledenje rakunom oz. njihovemu vonju, zaradi česar se morajo rakuni zateči v drevesa. Psi te ameriške pasme niso samo kos zimskim in poletnim temperaturam, temveč lahko obvladujejo tudi najtežje terene. Zaradi svojih sposobnosti in poguma prav tako lahko sledijo jelenom, medvedom, pumam in drugim velikim vrstam divjadi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)