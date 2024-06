Črni ruski terier

Črni ruski terierji so močni psi nadpovprečne velikosti, s trdnimi kostmi in mišicami. Ta aktivna, celo izredno energična pasma je odporna, uravnovešena, a živahna, z nagnjenostjo k močni obrambi.

Ta pasma ima rada stik s človekom in je zelo nežna pri igri z otroki. Dobro se odziva na zgodnje šolanje in je primerna za agility in pasje športe.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)