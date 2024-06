Borderski terier

Kompaktno grajeni in uravnovešeni borderski terierji so polni energije in neustrašni. Ta pasma ima vse vedenjske lastnosti delovnega psa.

Preden je to pasmo priznala organizacija Kennel Club, so se borderski terierji pogosto morali prehranjevati sami, in samo tisti, ki so bili naravni lovci, so imeli dovolj hrane. To v veliki meri pojasnjuje značaj pasme.

