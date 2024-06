Ardenski govedar

Belgijski govedarji so srednje velike in čokate živali z ostro, razmršeno dlako – razen na glavi, kjer je dlaka kratka in gladka. Dlaka ardenskega govedarja je gosta in odporna proti vremenskim vplivom, kar jim omogoča, da varujejo in ženejo črede ne glede na vremenske vplive.

Čeprav so bili vzrejeni predvsem kot delovni psi, so ardenski govedarji ljubeči, pozorni hišni ljubljenčki, primerni za aktivne družine. So potrpežljivi z otroki in se razmeroma zlahka prilagodijo življenju v domu z drugimi hišnimi ljubljenčki, če jih pravilno uvedemo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)