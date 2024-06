Flandrijskega govedarja so prvotno uporabljali za gnanje čred, kot vprežno žival in kot pomoč pri pinjenju masla. Zaradi posodobitve kmetijske opreme se je to spremenilo, in danes flandrijski govedar čuva kmetije in služi kot obrambni pes.

Ti odlični psi so najprimernejši za izkušene lastnike, ki lahko posvetijo dovolj časa njihovemu treningu in negi.

