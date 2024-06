Italijanski kratkodlaki ptičar

Italijanski kratkodlaki ptičarji so odporni, primerni za vse vrste lova ter zanesljivi in poslušni psi z odličnim vohom, ki jih je enostavno dresirati.

Kljub lovskemu nagonu so vse bolj znani tudi kot prisrčni in ljubeznivi družinski ljubljenčki zaradi enostavne nege, potrpljenja do otrok in sposobnosti, da jih lahko pustite same doma.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)