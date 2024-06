Arieški ptičar

Ti gorski ptičarji iz jugozahodne Francije so prilagojeni za vse oblike lova. To so močni, a vitki psi, ki izžarevajo odločnost, so pa tudi pogumni, poslušni in enostavni za treniranje.

Zaželene so vitke noge, vidne mišice in dobro definirane linije. Bel kožuh z bledo oranžnimi lisami – včasih z rjavimi pikami – daje vtis elegantnega, imenitnega psa.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)