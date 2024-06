Dolgodlaki vendejski grifon

Psi te robustne pasme izkazujejo zelo veliko pobude in vzdržljivosti. Sposobni morajo biti prevzeti hladno sled, prestrašiti divjad in jo preganjati. So navdušeni lovci, ki potrebujejo trdo roko. Učljivi in zelo odločni srednje veliki grifon je precej čokat in skladno grajen.

To je edina pasma, ki je v imenu ohranila izraz »briquet« (fr. briquet griffon vendéen), kar pomeni srednje velik pes. Program nadzorovane vzreje je pred 1. svetovno vojno začel francoski grof Christian d'Elva, ki je želel vzgojiti manjšo, izboljšano različico velikega vendejskega grifona.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)