Danes so broholmerji v glavnem spremljevalni in varovalni psi. Glavna značilnost pasme sta njihova postava in vedenje. Mirni, uravnovešeni in prijazni, toda vedno pozorni broholmerji morajo biti samozavestni psi.

Ko so pozorni ali vznemirjeni, držijo glavo visoko, rep pa dvignejo nad vodoravno linijo. Kot vrsta je ta pasma poznana že od srednjega veka, ko so jo uporabljali za lov (na jelene). Pozneje so jih uporabljali v glavnem kot pse čuvaje za velike kmetije in dvorce. Broholmerji so še vedno redki, zato kinološko društvo posebej spremlja vse odrasle in vsakega mladiča, rojenega na Danskem.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)