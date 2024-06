Bulmastifi so močno grajeni psi, ki dajejo vtis velike moči brez prevelike teže. Ti živahni, vedno pozorni, zvesti psi so znani po tem, da so neizprosni, aktivni in zanesljivi zaščitniki.

Kljub svoji veličastni velikosti so dejansko zelo prijazni psi, ki so odlični družinski spremljevalci.

