Majorški ovčar

Majorški ovčarji so veliki, vendar ne preveliki, in srednje težki. So popolnoma črni ali črni z belimi lisami na prsih, ter so uravnoteženi, vzdržljivi, močni, mišičasti, robustni in okretni psi. Obstajata dve različici kožuha: kratkodlaka različica, ki je pogostejša, in dolgodlaka različica.

Ti zelo plemeniti psi sprejmejo izključno enega spremljevalca in stežka navežejo stik s tujci. So inteligentni, ubogljivi, ljubeznivi, zelo plašni in zadržani kot mladiči ter nenavadno občutljivi. So pogumni in prepirljivi ter zvesti spremljevalci do konca.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)