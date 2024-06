Portugalski pastirski pes castro laboreiro

Portugalski pastirski psi castro laboreiro so lupoidni psi tipa mastif, za katere je značilno skoraj pravokotno telo. So živahne živali prijetnega videza in včasih precej presenetljive barve. Njihova hoja je sproščena, lahkotna in energična.

Portugalski pastirski psi castro laboreiro so zvesti in poslušni do poznanih ljudi, zelo dobro zaščitijo živino pred napadi številnih volkov, ki še vedno prežijo po gorah severne Portugalske. So odlični psi čuvaji, ki niti za trenutek ne odmaknejo pozornosti. Njihova drža je plemenita, vendar niso gorniki, njihov strog izraz na obrazu pa vzbuja strah.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)