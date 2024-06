Katalonski ovčar

Katalonski ovčarji, ki izvirajo iz španskih Pirenejev, so naselili celotno katalonsko podeželje. Zaradi srednje rasti, čudovite dlake, inteligence in velike predanosti so idealni spremljevalci. Katalonski ovčarji so odlični za gnanje črede, saj ne bodo upoštevali sami pastirjevih navodil, pač pa s prirojenimi veščinami tudi pasli čredo in skrbeli, da se nobena žival ne loči od ostalih.

Zaradi velike mere drznosti in poguma so tudi zelo primerni za čuvaje. Nezahtevni, živahni in inteligentni, pa tudi pogumni in prijazni katalonski ovčarji so privrženi pastirju in njegovi čredi, raje pa se držijo stran od tujcev.

