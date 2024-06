Češki terier

František Horák iz okolice Prage je leta 1949 določil značilnosti pasme, češki terierji pa so bili prvič razstavljeni pod svojim imenom deset let kasneje. FCI je pasmo priznala leta 1963.

Prvotno so jih uporabljali za lov na lisice in jazbece, danes pa se češki terierji uporabljajo predvsem kot spremljevalci. Ti mišičasti in dobro grajeni, mirni, prijetni in veseli psi so nekoliko zadržani do neznancev.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)