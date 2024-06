Chesapeake bay prinašalec

Chesapeake bay prinašalci so mirni, inteligentni psi vedrega in veselega značaja, ki jih odlikujeta naravna prijaznost in zaščitniški nagon. Za pasmo so značilne številne dobre lastnosti, vključno s pogumom, dobro razvitimi čutili in inteligenco, zaradi katerih so postali zelo priljubljeni.

Chesapeake bay prinašalci so zelo ljubeznivi z otroki in starejšimi ljudmi ter uživajo v družbi ljudi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)