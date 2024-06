Ta pasma vzbuja radovednost zaradi nagubane lobanje, gub po telesu ter majhnih ušes in gobca, ki spominja na povodnega konja.



Šarpej je izjemno zvest lastnikom, do tujcev pa je lahko precej zadržan ter ima naravni čut za varovanje doma in družine.



