Dansko-švedski kmečki pes

Ta kompaktna, tipično skandinavska pasma ima veliko spretnosti in dober potencial na tako raznolikih področjih, kot sta iskanje in reševanje na območjih nesreč ter preganjanje in zbiranje goveda.



Morfologija dansko-švedskih kmečkih psov spominja na nekaj največjih terierjev, vključno z jack russell terierji in foksterierji. To so vsestranski psi, ki lahko opravljajo tako raznolike naloge, kot so varovanje lastnine, lovljenje podgan in nudenje družbe.



