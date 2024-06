To je močna in skladno grajena pasma srednje velikosti z značilno črno masko. Telo je daljše od višine na grebenu, kar je še nekoliko bolj izraženo pri samicah.

Kanarska doga je uravnovešen in samozavesten pes. V družinskem okolju je poslušna in učljiva ter zelo ljubeča do svojega lastnika, toda precej nezaupljiva do tujcev. Je samozavestna, veličastna in malce odsotna, toda zelo odločna in pozorna, ko je v pripravljenosti. Odlikuje jo nizek in globok lajež.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)