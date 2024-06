Drentski prepeličar

Drentski prepeličarji so idealni lovski psi za zelo različne vrste terena. Odlikuje jih ohranjanje stika z lovcem, kar se zdi prirojeno. Pri iskanju se rep številnih psov te pasme premika v krogu, še posebej, ko pes zavoha sled.

Psi te pasme so zelo prilagodljivi in sposobni loviti različne vrste divjadi na odprtem ali v močvirju. Prav tako so dobri prinašalci, ki se odlično izkažejo pri iskanju izgubljene divjadi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)