Vestfalski brak jazbečarji so bili na Švedsko in Dansko uvoženi okoli leta 1910, kjer so bili križani z lokalnimi psi, od katerih so bili nekateri podobni jazbečarjem. Na Švedskem so bili predniki dreverja, kjer so pridobili velik sloves kot lovski psi.

Drever velja za prvo izbiro za lov na jelene, vendar pa je tudi zelo zanesljiv pes za lov na zajce in lisice. Drever bi moral biti v vseh bistvenih značilnostih grajen kot pes za sledenje. Ti psi so zaradi teh značilnosti dobro uravnoteženi z vidika značaja in brez kakršnih koli znakov napadalnosti, plašnosti ali živčnosti.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)