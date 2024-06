Vzhodnosibirska lajka

Ta ruska lovska pasma je eden od glavnih lovskih psov v Tajgi, pa tudi v gorskih območjih srednje in vzhodne Sibirije. Pasma se je razvila iz potomcev tunguške, jakutske, predbajkalske in predamurske lajke.

Vse tri pasme lajke so vzrejene za lov na veliko divjad v osrednji in severni Rusiji. Vzhodnosibirske lajke so trdni in pogumni psi, zaradi česar so skupaj z njihovim naravnim nezaupanjem odlični psi čuvaji, zlasti ponoči. Če se ne uporabljajo za lov ali kot psi za pasjo vprego, jim je nujno treba omogočiti vadbo.

