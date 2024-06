Angleški lisičar

Angleški lisičarji so močni, uravnovešeni in prijetni psi, ki so arhetipski za vse velike evropske lovske pse.

Prekipevajo od energije in vzdržljivosti, kar jim omogoča, da lahko tečejo več ur naenkrat. Ti psi so bili rojeni za lov, vendar so kljub temu prijazni in neagresivni.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)