Angleški pritlikavi španjeli, znani tudi kot angleški toy španjeli, so veseli in inteligentni psi. Do tujcev so običajno zadržani, do znancev pa zelo nežni in ljubeznivi.

Angleški pritlikavi španjel je odličen spremljevalec za starejše lastnike ali gibalno ovirane osebe, saj potrebuje malo aktivnosti in se čez dan najraje sprošča s svojim lastnikom.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)