Angleški toy terier black and tan

Kot že ime pove, ti psi združujejo lastnosti terierja in pasme„toy“, čeprav so značilnosti pasme „toy“ kmalu prevladale v vzrejnem programu. Ti psi so se v preteklosti uporabljali za ubijanje na ducatov podgan, zato so pozorni in nikoli preveč nervozni.

Ti očarljivi majhni psi imajo radi zabavo in so primerni za vsak dom. Zaradi terierskih genov so radovedna in energična pasma, vendar so veseli, kadar lahko preživijo dan doma s svojo človeško družino.

