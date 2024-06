Ker so ponosni, mirni in dobro uravnoteženi, so evrazijci pozorni spremljevalci, ki ne lajajo pogosto in se težko razdražijo. Zelo se navežejo na svojo družino, medtem ko ostanejo ravnodušni do neznancev, čeprav jim primanjkuje lovskega nagona, zaradi česar so slabi psi čuvaji.

Njihova prijazna narava in dovzetnost za pozitivno spodbudo jih naredita odlične pse za neizkušene lastnike. Čeprav so med igro nekoliko grobi, so prijazni in potrpežljivi, zaradi česar so odlični hišni ljubljenčki za majhne otroke in starejše ljudi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)