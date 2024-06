Finski laponski pes

Finski laponski psi so malo manjši od povprečja, vendar so robustno grajeni. V dolžino merijo nekoliko več kot v višino, merjeno glede na hrbet, ter imajo dolgo, debelo dlako in pokončna ušesa. Kot pove že njihovo ime, finski laponski psi izvirajo z Laponske, kjer so jih običajno uporabljali za zbiranje severnih jelenov v črede.

Danes pa so zaradi svoje prijazne osebnosti in močne želje po ugajanju odlični družinski hišni ljubljenčki, ki se zaradi svojega zvestega in ljubečega značaja močno povežejo z lastnikom.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)