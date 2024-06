Glen Imaal terier

Ti majhni in vztrajni psi so bili kot vsi drugi terierji vzrejeni za lov na jazbece in lisice ter ohranjanje čim manjše populacije podgan. Sčasoma so postali nežni družinski psi, čeprav je pasma še vedno ena od najmanj pogostih in najmanj znanih.

Čeprav so uvrščeni na seznam občutljivih avtohtonih pasem kinološke zveze, pa ti odporni mali terierji počasi znova postajajo aktualni, zaradi svojega naravnega šarma in sposobnosti za družinsko življenje.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)