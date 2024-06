Veliki švicarski planšarski pes

Ti robustni psi so kompaktno grajeni in mišičasti, toda kljub svoji impresivni postavi so ti psi aktivne živali z izjemno močjo.

Samozavestni, umirjeni, pozorni, čuječi in neustrašni v vsakodnevnih situacijah so veliki švicarski planšarski psi dobrodušni in zelo ljubeznivi v družbi ljudi, ki jih poznajo. Prav tako so zelo samozavestni v prisotnosti tujcev.

