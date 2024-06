Veliki angleški hrt

Veliki angleški hrti, ki so zasloveli zaradi svojih športnih veščin in ostrega vida, so v Britaniji priljubljeni že vse od srednjega veka. Takratni zakon je veleval, da lahko prestižne pse pri lovu uporabljajo samo kraljeva družina in plemiči.

Ti inteligentni, ljubeči in mirni psi, ki ne zahtevajo veliko nege, z veseljem preživljajo svoje dneve pri sproščanju s svojimi človeškimi družinami. Najprimernejši so za lastnike, ki razumejo edinstvene potrebe velikih angleških hrtov.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)