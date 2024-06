Belgijski grifon

Ti inteligentni in uravnoteženi psi so pozorni, ponosni ter robustni. So praktično kvadratni in imajo dobro zgradbo kosti, vendar so kljub temu elegantno grajeni in se premikajo dostojanstveno. Njihov skoraj človeški izraz pritegne poglede. Niso niti plašni niti agresivni, vendar pa so zelo pozorni in izjemno navezani na svojega človeškega spremljevalca.

All the three breeds (Griffon Bruxellois, Griffon Belge and Petit Brabançon are descended from a small rough-coated dog that went by the name Smousje, which had been found in the Brussels region for centuries. Ti mali psi so bili vzrejeni za varovanje kočij in odganjanje glodalcev iz hlevov. Oba grifona sta grobo-dlaka, razlikovati pa ju je mogoče po barvi, medtem ko je mali brabandanec kratkodlak.

