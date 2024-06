Niverneški grifon je izjemen lovec. Zaradi poguma in iniciativnosti ga v manjših krdelih pogosto uporabljajo pri lovu na divje prašiče, ki se jim lahko nauči slediti. Ti psi so lahko nekoliko trmasti in samostojni, zato jih je treba že zelo zgodaj disciplinirati.

Niverneški grifon ima značilno razmršeno dlako in brado. Izjemno prijazen spremljevalec je zelo pogumne in krepke pasme s športnimi nogami in mišicami, ki so bolj kot za hitrost primerne za vzdržljivost.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)