Zajčarji imajo izrazit značaj in samozavestno naravo, zato so cenjeni kot zelo zavzeti lovci, ki jim zahvaljujoč hitrosti in dobro razvitemu čutu za vonj ne uide nobena žival, pa naj bo zajec ali lisica. Znano je, da lovijo tudi veliko divjad, na primer divje prašiče in srnjad na hribovitem terenu.

Ti prijazni in družabni psi so bili vzrejeni za lov z drugimi psi, zato se zlahka prilagodijo v domove, v katerih bivajo tudi druge živali.

