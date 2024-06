Hovawarti so dinamični, dolgodlaki delovni psi srednje velikosti in nekoliko pravokotne oblike. Ti uravnoteženi, dobrodušni psi imajo velik zaščitniški in obrambni nagon ter zelo dober voh.

So samozavestni in umirjeni ter čudoviti psi spremljevalci, ki razvijejo tesno vez z gostiteljsko družino. Prav tako so usposobljeni sledilni in reševalni psi, ki izkazujejo izjemno vsestranskost.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)