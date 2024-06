Ibiški gonič

se uporablja predvsem za lov na kunce, podnevi in ponoči. Psi te pasme zelo enostavno sledijo tem živalim, tudi v gostem rastju, kar jim omogoča njihov odličen voh, ki ga pogosteje kombinirajo s sluhom kot z vidom.

Ker so okretni in pametni, običajno nimajo težav pri lovljenju kuncev, zlasti v tropu. Uporabljajo se tudi za lov na zajca in veliko divjad. So dobri prinašalci. Trop mora biti sestavljen iz samic in enega samca, saj bi se drugače samci borili namesto sodelovali.

