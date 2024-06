Irski rdeče-beli seter

Čeprav so bili irski rdeče-beli setri v osnovi vzgojeni kot lovski psi, so lahko ljubeči spremljevalci. Čeprav se jim priznava lepota, so znani predvsem v delovnem okolju.

Ta aristokratska pasma je živahna in pozorna, znana po prijazni naravi, zaradi katere je ni težko trenirati, toda v osnovi je odločena, pogumna in energična.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)