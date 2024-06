Mehkodlaki pšenični terier

Živahen in pogumen, z dobrim značajem, zelo ljubezniv in zvest ter izredno inteligenten je pšenični terier dober prijatelj in čudovit zaščitnik brez kančka agresije. Pšenični terierji najverjetneje spadajo v najstarejšo od štirih pasem irskih terierjev. Sledimo jim lahko vsaj dve stoletji nazaj, ko besedila omenjajo pse „z mehko dlako“.

Priljubljenost pasme se je od takrat postopoma povečevala in je zdaj razširjena po vsem svetu, čeprav je celotna populacija precej nizko številčna. Ti trpežni, aktivni psi s kratkimi tačkami so dobro grajeni do te mere, da dajejo vtis moči.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)