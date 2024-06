Vztrajnost je poleg moči bistvena odlika. Irski terier je precej eleganten in vitek, kar nakazuje na hitrost gibanja. To so delavni psi, ki lahko opravijo večino dodeljenih nalog: odlični so kot kmečki psi, spremljevalci, psi čuvaji, ptičarji.

Irski terier po krivici velja za razgrajača. Ti psi znajo biti neustrašni, kadar je to potrebno, jih je pa enostavno trenirati in so nežni spremljevalci, kar upravičuje zgodnji opis kot „siromakov čuvaj, kmetov prijatelj in najljubši gosposki pes“.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)