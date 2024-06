Do konca 17. stoletja so te pse na Irskem uporabljali za lov na volkove in srnjad. Danes so priznani kot spremljevalni psi. Seveda irski volčji hrt ni tako težek ali čvrsto grajen kot nemška doga, je pa še vedno zelo velik, veličasten in mišičast pes.

Irski volčji hrti so dobri psi čuvaji, ki so pripravljeni zaščititi svojo človeško družino pred kakršno koli grožnjo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)