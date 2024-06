Mali italijanski hrt

Male italijanske hrte odlikujeta eleganca in odličnost – lastnosti, ki sta v zadnjem desetletju osvojili vse več ljudi.

Čeprav so mali italijanski hrti skoraj izključno psi spremljevalci, so pravi hrti, ki jih je mogoče zlahka opaziti med gibanjem. Njihova hoja je prožna in enakomerna, s hitrim galopiranjem.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)